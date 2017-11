Thinking Pinoy isusumbong ni Roque kay Duterte

Personal na ipaparating ni Presidential Spokesman Harry Roque kay Pangulong Rodrigo Duterte ang mga banat laban sa kanya ni RJ Nieto, ang blogger na may alyas na ‘Thinking Pinoy’ matapos pakiusapan ang mga Diehard Duterte Supporters (DDS) na huwag atakehin ang mga lehitimong mediamen dahil hindi kalaban ang mga ito.

Sinabi kahapon ni Roque na bahala na ang Pangulo na pag-isipan kung nagkamali nga ba ito sa pag-appoint sa kanya bilang tagapagsalita tulad ng mga ipinahayag ni Nieto sa blog nito.

Wala aniya siyang nakikitang mali sa pahayag na itaguyod ang kalayaan sa pamamahayag dahil ito naman ang nararapat.

“I will tell the President that Mr. Nieto has said that I should be removed. I will relay that to the President. It’s a matter that he should address to the President because the President appointed me. I stated what I think is right, and I stated what I think is true. I am a spokesperson, I deal with the Malacañang Press Corps and I have long been an advocate of freedom of expression. I leave it at that,” pahayag ni Roque.

Binigyang-diin ng Kalihim na malinaw ang utos sa kanya ni Pangulong Duterte na gawin ang tama at sabihin ang totoo.