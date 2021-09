Thesis ng estudyante inalay sa nasawing partner

Inialay ng isang graduating student sa kanyang partner na namatay ang natapos niyang thesis na re­quirement sa kanyang pagtatapos sa kole­hiyo.

Bitbit ni Jellosan P. Jalea ang hard copy ng academic paper na “Student Concep­tions of Teaching and Learning, Basis for Teaching Strategies” nang bisitahin niya ang libingan ng kan­yang thesis partner na si Elvie B. Villanel sa Mount Apo Gar­dens Memorial Park sa Davao City, Davao del Sur.

“The long wait is over. We made it, Ate Elvie, pero wala ka na,” caption ni Jello sa kanyang Facebook post.

Ayon kay Jello, sa edad na 37 ay deter­minado si ‘Ate Elvie’ na matapos ang Degree in Education nito sa As­sumption College of Davao.

Pumapasok umano sa kanyang klase sa gabi si Elvie at nagtatrabaho naman bilang security guard sa umaga.

Tumatayo sa kanilang magka­kaklase si Elvie bilang kanilang ‘nanay’.

Huli aniyang nakausap ni Jello ang kanyang partner sa thesis work noong Agosto 6 pero la­bis ang kanyang kalung­kutan nang mabalitaan niya na pumanaw na ito bago pa man nila matapos ang nasabing pananaliksik.

Sobrang dinamdam ni Jello ang pagkama­tay ni Elvie ngunit sa kabila nito ay pinilit niyang tapusin ang kanilang thesis at idinepensa.

Nang matapos ang thesis at naidepensa ay kaagad binisita ni Jello ang libingan ni Elvie dala ang kopya ng nasabing academic paper. Kahit mag-isang tinapos ng lalaki ay isinama niya pa rin ang pangalan ni Ate Elvie sa gumawa ng nasabing thesis.

Naniniwala si Jello na sa kabila na wala na si Elvie ay masaya na rin ito dahil natapos niya ang kanilang the­sis. (Juliet de Loza- Cudia)