‘The Phenom’ balik court pagkatapos ng 487 araw

SA unang pagkakataon makalipas ang higit isang taon, tumapak na rin sa court si Kiefer Ravena.

Nabuno na niya ang 487-day suspension na ipinataw ng FIBA matapos makitaan ng banned substance.

Sa Aug. 24 pa matatapos ang kanyang 18-month suspension, pero puwede na siyang mag-practice base sa FIBA rule na “last two month of ineligibility or the last one-quarter of period of ineligibility imposed.”

Una niyang pinuntahan ang ensayo ng Gilas Lunes ng gabi sa Meralco Gym.

Naroon din sina top overall pick CJ Perez at No. 3 Robert Bolick. Wala si No. 2 pick Bobby Ray Parks na umayaw sa pool.

Nagpakita si Stanley Pringle na classified ng FIBA bilang naturalized player.

Ang iba pang dumating ay sina June Mar Fajardo, Japeth Aguilar, Raymond Almazan, Poy Erram, Troy Rosario, Paul Lee, Mark Barroca, Marcio Lassiter at Roger Pogoy.

Wala sina Gabe Norwood at Scottie Thompson na nag-beg off na.

Nagpakita rin ng suporta ang dating Gilas mainstay na si Marc Pingris, kababalik lang din mula knee injury at Sabado lang nakalaro.

Pati si PBA commissioner Willie Marcial ay naroon.

Hindi nawala si Alyssa Valdez para magbigay ng suporta sa boyfriend niyang si Kiefer. (Vladi Eduarte)