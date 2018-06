‘The Pacman’ No. 63 pinakasikat sa buong mundo

NAGKAKAEDAD pero nananatiling crowd drawer.

Pasok sa listahan ng 100 pinakasikat na atleta sa buong mundo ang 39-anyos na eight-division champion Manny Pacquiao na inilabas ng ESPN Magazine.

Ranked No. 63 ang dating pound-for-pound boxing legend, na nakatakdang makipagduwelo kay WBA welterweight kingpin Lucas Matthysse ng Argentina sa Axiata Arena sa Kuala Lumpur, Malaysia ngayong Hulyo 15.

Pinagbasehan ng ESPN Magazine sa pagsasagawa ng rankings endorsement in dollars, Google search ay social media following.

No. 1 si Portuguese footballer Cristiano Renaldo na may $40 million endorsements at 121.7 social media following.

Pangalawa si Cleveland superstar LeBron James, may $55 million endorsements at social media following na 40.8 million.

Ilan sa mga naungusan ni Pacquiao sa listahan sina Javier Hernandez ng Mexico, Thomas Muller ng Germany, Kylian Mbappe ng France, Alvaro Morata ng Spain, F1 superstar Lewis Ha­milton ng England, NBA stars Blake Griffin at Isaiah Thomas at boxer Wladimir Klistchko.