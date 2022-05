‘The machines are broken’: Coleen namroblema sa pagboto

Ni-repost ni Coleen Garcia ang post ni Enrique Alabe tungkol sa problema sa pagboto.

“Madami ng nasisirang VCM, please pag sinabi nilang ico-collecty na lang nila ang balota at sila na lang ang mag-insert pag okay na, wag kayong papaya. Wag din kayong uuwi. Intayin niyo maayos yung machine. At tiis tayo para sa bayan.”

Ni-repost din ni Coleen ang post ni Gianne Nuguit, na kesyo marami rin sirang machine sa kanila.

Heto nga ang post ni Coleen:

“Idk how true, but I showed up to vote today, had to go home and was told to come back later because the machines are broken. No matter whatever obstacles come my way today, I will go back and vote. I encourage you to also do your part and vote no matter what today, and BE VIGILANT. Protect your right to vote for who you want to vote for.

“Is anyone experiencing anything like this?

“*temporary post*,” sabi ni Coleen.

Anyway, marami ngang ganiyang kuwento ngayon tungkol sa machine. (Dondon Sermino)