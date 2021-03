The ‘heat’ is on

Idineklara na mga tropapips ng PAG-ASA na opisyal nang nagsimula ang panahon ng tag-init. Pero hindi lang panahon ang nagsisimula nang uminit kung hindi pati na ang bangayan sa pulitika.

Sabi nga natin sa nakaraan nating pitak, hindi talaga maiiwasan mga tropapips na mapag-usapan ang pulitika kahit may nararanasang COVID-19 pandemic. Kasi naman, kahit higit isang taon pa bago ang May 2022 presidential elections, aba’y pitong buwan na lang ang nalalabi bago ang filing ng certificate of candidacy.

Kaya ang anomang satsat na gagawin ng mga pulitiko na may kaugnayan sa ginagawa ng pamahalaan patungkol sa COVID [kahit ang intensyon talaga nila eh tawagin lang pansin ng mga kinauukulan para mapahusay ang pagtugon sa pandemya] tiyak na paghihinalaang at aakusahan silang may bahid ng pamumulitika.

Lalo na kung ang politiko eh markado na miyembro o kaalyado ng isang grupo o partido. O kaya naman eh ikinukonsidera na puwedeng tumakbo sa mataas na posisyon sa darating na eleksiyon.

Gaya nang nangyari kay Senador Ping Lacson na isa sa mga mambabatas ngayon na pumupuna sa paraan ng pagtugon ng administrasyon sa COVID crisis. Aba’y hindi naman talaga nakatutuwa na lalo pang dumadami ang tinatamaan ng virus kahit isang taon na tayong pinepeste ng COVID na unang nanggaling sa China.

Bukod sa dumadami ang nagkakasakit at namamatay, may malaking epekto rin sa ekonomiya ng Pilipinas ang patuloy na pagdami ng COVID cases at mabagal na pagbabakuna dahil kakaunti ang COVID-19 vaccine na dumarating.

Ang World Bank, nababahala sa magiging epekto ng krisis dahil babagal ang recovery ng ekonomiya natin. Hindi rin maganda ang basa ng mga international financial institution sa ekonomiya ng Pilipinas na itinuturing kabilang sa mga bansa na may pinakamatagal na “lockdown” o qurantine sa mundo.

Pero kung papansinin nyo mga tropapips, hindi lang naman ang mga “kritiko” ang bumabangka sa isyu ng pandemic. Hindi ba marami rin ang mga politiko na nagsasabi at naghahain ng mga panukala na dagdag-ayuda raw sa mga tao at bagong Bayanihan Fund kuno para palakasin ang ekonomiya?

Ibig bang sabihin kapag “banat” eh namumulitika pero ang mga “papogi,” dehins? Gayung kung tutuusin eh may mga ambisyon din sila sa 2022 elections. Sino nga ba ang mga nagpapa-survey para palabasin na mataas ang tiyansa nilang manalo bilang susunod na pangulo?

Itong China naman na naturingang “BFF” ng administrasyon, aba’y parang dinagdagan o “ginagatungan” pa ang galit ng mga tao sa Palasyo. Mantakin mo ba namang dumagsa ang malalaking barkong pangisda nila [na sinasabing mga Chinese militia ang sakay] sa Julian Felipe Reef sa West Philippine Sea na sakop ng Pilipinas.

Sa kabila ng protesta ng DFA, habang isinusulat natin ito, hindi pa umaalis doon ang mga dambuhala nilang mga bangka. Kaya kapag nagmatigas ang mga Chinese na huwag umalis sa Julian Felipe Reef, natural na tatama na naman sa Palasyo ang inis ng mga tao dahil iisipin na wala silang ginagawa at hahayaan na namang maangkin ng China ang teritoryo natin.

Kaya kung iniisip na namumulitika ang mga bumabanat sa administrasyon dahil sa dumadaming kaso ng COVID-19, aba’y tiyak naman na gagamitin din ng kaalyado ng administrasyon bilang “papogi” kapag nagsimula namang bumaba ang kaso kapag naging effective ang ipinatupad ng NCR-Plus Bubble.

Iyon nga lang, baka sa Abril pa natin makita ang pagbabago sa mga naitatalang bagong COVID cases bawat araw dahil dalawang linggo pa raw bago makita ang epekto nito. At sa pagtaya ng mga eksperto, baka umabot pa sa hanggang 11,000 ang daily COVID cases sa pagtatapos ng Marso–na huwag naman sana.

Pero kapag sablay at hindi nabawasan ang mga tinatamaan ng virus pagkatapos ng 2 weeks na NCR Plus Bubble, malamang umisip nang mahigpit na “quarantine” ang gobyerno–tulad ng tunay na lockdown na naman.

Kapag nangyari ‘yon, marami na naman ang mawawalan ng trabaho, marami uli ang aasa sa ayuda, baka marami na naman ang magbulsa ng ayuda, at kasunod niyan–mas marami na naman ang maiinis at pupuna, o sabi nga ng administrasyon eh “mamumulitika?” Laging tandaan: “Bata mo ‘ko at Ako ang Spy n’yo.”