The Dawn, Imago bakbakan sa Family Feud

Painit nang painit! Patindi nang patindi!

Ganiyan nga ang senaryo sa Family Feud ni Dingdong Dantes, ha!

Katunayan, nitong Martes (July 5) ng hapon, nakakaloka nga ang nangyari sa ‘bangayan’ ng dalawang pamilya, ang Binene Family led by Bea Binene, at Morales Family headed by former beauty queen/actress Maricel Morales.

Kasama ni Bea ang kapatid niyang si Berna, Tita Cora niya, at Tito Crispin. Bitbit naman ni Maricel ang fiancé niyang si Perci Agoncillo, at mga anak na sina Cho at AJ Espinosa.

Matindi nga ang naging laban nila. Pero siyempre, isang pamilya lang ang nanaig sa huli. At sino nga kaya?

At ngayong Miyerkules naman (July 6), bugbugan talaga utak ng mga banda ang masasaksihan.

Sino nga kaya sa mga legendary rock group na The Dawn at iconic band na Imago ang mas mahusay manghula?

Si Jett Pangan siyempre ang team captain ng The Dawn, at kasama niya ang guitarist na si Sancho Sanchez, keyboardist Kiko Reyes, and the band’s manager, Carlo Orosa.

Si Imago vocalist Kiara San Luis naman ang napiling team captain, at kasama niya sina lead guitarist Tim Cacho, bassist Myrene Academia, and drummer, Mervin Panganiban.

Oh, di ba? Bongga ang bangayan sa Family Feud ng GMA 7? At siyempre, buhay na buhay na naman ang mga fan ng dalawang banda. (Dondon Sermino)