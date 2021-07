Thailand, Malaysia travel ban pinatupad sa PH

INILAGAY na ng Malacañang sa listahan ng mga bansang nasa travel restrictions ang Malaysia at Thailand para masigurong hindi makalusot sa bansa ang Delta COVID variant na umaatake sa nabanggit na mga bansa.

Sinabi ni Presidential Spokesman Harry Roque na inaprubahan na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang rekomendasyon para isama sa travel restrictions ang Malaysia at Thailand.

Mangangahulugan ito na lahat ng pasaherong galing sa nabanggit na mga bansa ay hindi papayagang makapasok sa Pilipinas simula Hulyo 25, 2021 hanggang Hul­yo 31, 2021.

“President Rodrigo Duterte approved the travel restrictions for all travellers coming from Malaysia and Thailand of those with travel history to Malaysia and Thailand within the last 14 days preceding arrival in the Philippines,” ani Roque.

Gayunman ay exempted sa travel ban ang repatriation ng mga Pilipino o kaya ay mga special commercial flight para sa mga Pilipino at kinakailangang sumunod sa itinakdang testing at quarantine protocols.

Umabot na sa 10 bansa ang nasa listahan ng travel restrictions matapos isama ang Thailand at Malaysia.

Ang mga naunang nasa travel restrictions ay ang India, Pakistan, Nepal, Sri Lanka, Bang­ladesh, Oman, United Arab Emirates at Indonesia. (Aileen Taliping)