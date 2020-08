Thailand inggit lang sa PH turismo – Roque

Naniniwala ang Malacañang na may kuneksiyon sa kumpetisyon sa turismo ang motibo ng isang pahayagan sa Thailand sa isinulat na ang mga dumarating na Pilipino sa kanilang bansa ay mula sa “Land of COVID”.

Sinabi ni Presidential Spokesman Harry Roque na hindi magandang impresyon sa international community ang paglalarawan ng isang pahayagan sa Thailand sa mga Pilipinong dumarating sa kanilang bansa.

Ang Pilipinas aniya ang mahigpit na kakumpetisyon ng Thailand pagdating sa turismo at dahil sa pandemic ay nahihirapan silang i-promote ang kanilang bansa.

“Do no forget that we are fierce competitors with Thailand when it comes to tourism.So I’m sure their statement tha we are the Land of COVID is also motivated by the fact that they are struggling to invite people to come to visit Thailand again,” ani Roque.

Sinabi ni Roque na magkaibigan ang Pilipinas at Thailand subalit mahigpit na magkalaban pagdating sa turismo at dahil sa pandemya ay bagsak ang kanilang tourism industry. (Aileen Taliping)