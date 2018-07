Thai soccer team pinatulog; rescue operation isasapelikula

Sinaksakan ng pampatulog ang 12 bata bago sila binitbit sa ma­kipot at delikadong daanan ng Tham Luang cave system sa Chiang Rai, Thailand.

Inamin ito ng ilang rescuer at sa isang video ng batang inilabas sa kuweba, makikita na natu­tulog sa stretcher ang isang miyembro ng soccer team habang binubuhat ito ng mga diver.

“Some of them were asleep, some of them were wiggling their fingers…(as in) groggy, but they were breathing,” pag-amin ni Commande­r Chaiyananta Peera­narong.

Hindi naman nito binanggit kung kabilang din ang 25-anyos na coach sa pinatulog sa rescue operation.

Sa footage na inilabas ng Thai Navy SEAL, makikita ang mga dayuhan at mga Thai diver na gumagamit ng pulley, tali at rubber piping para buhatin ang mga pina­tulog na bata sa ikatlong araw ng rescue operation noong Martes.

Kinailangan umanong patulugin ang mga bata sa rescue operation upang hindi sila matakot o magpanik kapag nakita kung paano ka-delikado ang paglabas sa lungga, sa pamamagitan ng pagdaan sa makikipot na lagusan at mataas na tubig baha.

Samantala, habang abala ang mga res­cu­e­r sa pagligtas sa mga bata, umaligid naman sa kuweba ang producer ng isang film outfit. Ang US studio Pure-Flix ay umamin na ipinadala na nila ang kanilang producer para mag-interview sa mga rescue worker.

Ipinagmalaki naman ng Los Angeles-based Ivanhoe Pictures na pi­nili na raw sila ng Thai government at ng navy para gumawa ng pelikula.

Balak naman na ga­wing museum ang Tham Luang cave dahil sa ina­asahang pagdagsa ng mga turista.