Text scam talamak – Poe

ISA sa bawat lima katao ang nabibiktima ng SMS fraud o text scam sa bansa.

Batay sa 2019 Natio¬nal ICT Household Survey ng Department of Information and Communications Technolo¬gy, “SMS fraud or text scams” ang pinakamaraming biktima.

Sa 32,915 respondent sa buong bansa, 6,840 indibidwal ang nabibiktima ng text scam gamit ang unregistered mobile numbers.

“Kung susumahin, isa sa limang tao ang nabibiktima gamit ang SIM cards dito sa ating bansa. Ito marahil ang dahilan kung bakit 100 at 155 bansa sa buong mundo ang may SIM card registration laws,” pahayag ni Senadora Grace Poe sa pagdinig ng Senate committee on public service hinggil sa SIM card registration.

Nakatuon ang ikalawang bahagi ng pagdinig sa Senate Bill No. 365 na nag-aalis sa expiration period sa vailidity ng prepaid load credits.

Tatalakayin din sa pagdinig ang Senate Bill No. 1880 na nag-oobliga na magkaroon ng roll-over data system para sa mga subscriber ng lahat ng internet service providers. (Dindo Matining)