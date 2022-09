Text scam dumaan sa mga telco

Hindi naniniwala ang National Privacy Commission (NPC) na sa mga data aggregator kinuha ang mga number ng mga nakakatanggap ng scam text o smishing message kamakailan.

Ang data aggregator ang nangongolekta ng mga personal na impormasyon ng mga tao mula sa kanilang pangalan, number ng cellphone at iba pa.

“The result of the initial investigation of the National Privacy Commission shows that data aggregators are unlikely to be the source of the recent wave of targeted smishing messages that specify the recipient’s name,” sabi ni NPC Deputy Commissioner Leandro Aguirre kahapon.

Giit pa ng NPC, lumabas sa pakikipag-usap nito sa mga telcos na ang mga smishing message ay napadala gamit ang mga mobile number na dumaan sa network ng mga telco at hindi sa data aggregators.

Ayon sa hepe ng complaints and investigation division ng NPC na si Atty. Michael Santos, walang malawakang breach kamakailan na maaaring masisi sa mga smishing message na kumalat kamakailan.

Aniya, tinitignan ng NPC ang data harvesting o scraping kung saan tina-type ang number sa isang payment channel o app at doon lumalabas ang kanilang mga pangalan.

Paliwanag ng NPC, gumagamit ng application ang mga data aggregator pag nagpapadala ng messages at hindi cellphone number ang lilitaw na sender kundi pangalan ng kompanya o bangkong nagpapadala ng mensahe.

Sabi ng NPC, patuloy pa rin nitong iniimbestigahan ang maaaring pinanggalingan ng mga smishing message at ang ugat nito. (Eileen Mencias)