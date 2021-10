Text blast machine bawal ibenta! Facebook, Lazada, Shopee nirendahan ng NTC

Pinahihinto ng National Telecommunications Commission (NTC) ang Lazada, Shopee at Facebook sa pagbebenta ng text blast machines sa kanilang platform at pinapupunta sila sa tanggapan ni NTC Commissioner Gamaliel Cordoba sa October 27 para magpaliwanag.

Pinaghihinalaang mga text blast machine o SMS location blasting system at portable cell sites ang maaaring nagpadala sa emergency text noong October 6 sa lugar ng Sofitel sa Pasay City na nag-anunsiyo ng paghahain ng certificate of candidacy (COC) sa pagka-pangulo ni dating Senador Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. at paghihingi ng suporta para sa kanya.

Sabi ni Cordoba, bawal ang pagbebenta ng portable cellphone repeater at portable cellsite equipment at wala itong binibigyan ng awtorisasyon para mag-import, gumawa o mag-distribute at magbenta nito.

Pinirmahan ni Cordoba ang mga show cause order noong October 11.

Ang emergency text blasts ay pinadadala para bigyan ang mga tao ng pagkakataong maghanda at maghanap ng masisilungan kapag may kalamidad tulad ng bagyo, lindol o pagputok ng bulkan.

Pinadadaan ng NDRRMC ang mga emergency text sa mga telco na siya namang magbe-verify nito.

Ayon sa mga telco, hindi sa kanila nanggaling ang emergency texts noong October 6. Hinala ng NTC, sa portable cellsites ito nanggaling dahil sa ganitong paraan, hindi na kailangang dumaan sa telco ang pinapadalang text.

Maliliit lamang ang mga portable cellsite at nagkakahalaga ang mga ito ng P200,000 hanggang P3 milyon. Kayang magpadala ng portable cellsite ng 100,000 text messages sa loob ng isang oras. (Eileen Mencias)