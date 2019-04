Text alert sa lindol panis na nu’ng dumating

Isang magnitude 6.1 earthquake ang yumug­yog sa Luzon nitong Lunes ng hapon, sa unang araw ng trabaho matapos nating ipangilin ang Holy Week.

Malakas ang naging pagyanig na tumagal ng 10 segundo. Laking pasasalamat natin na sa kabila ng lakas ng lindol at lawak ng lugar na naapektuhan — mula sa Zambales na naging sentro ng pagyanig ay ramdam ang lakas nito sa buong Metro Manila, Pampanga, Bulacan, Batangas, Laguna, Cavite, Pangasinan, Baguio, Quezon, Nueva Ecija, Bicol at Ilocos — ay hindi malaki ang pinsala sa istraktura at buhay.

Ang Pampanga na bundok lang ang pagitan sa Zambales kung saan nagmula ang lindol, ang nag-ulat ng malaking da­mage. May gumuhong 4 na palapag na gusali sa Porac na, habang sinusulat natin ito, ay may 11 naiulat nang patay at patuloy ang pag-rescue sa iba pang na-trap. Marami ring natumbang mga poste ng kuryente sa Lubao at iba pang parte ng Pampanga. May ulat na ang SCTEX (Subic-Clark-Tarlac Expressway) ay nagkaroon ng mga crack na isang dangkal ang awang.

Agad naming idineklara sa Senado na walang pasok kahapon upang masuri muna ng structural engineers ang tibay ng building. May nakita na rin kasing mga lamat sa pader. Ang Senado ay rumerenta lamang ng opisina sa GSIS at kung matatandaan n’yo ay nakatayo ito sa reclaimed area o dating parte ng Manila Bay, tulad ng iba pang buildings sa area na iyon. Maging ang gobyerno ay nagsuspinde ng trabaho kahapon para sa katulad na inspeksyon ng mga gusali.

Alas-5:11 ng hapon nu’ng maramdaman ang pagyanig. Subalit natanggap ko ang text alert ng NDRRMC (National Disaster Risk Reduction and Management Council) ukol sa lindol ng 10:38 pm. Kung baga sa balita ay panis na ang impormasyon nu’ng duma­ting sa akin at sa marami pang iba.

Matagal ko na pinupuna ito. Kung pinaikli at pinadali ng administras­yong Duterte ang mga proseso ng transaksyon sa pamahalaan at binawasan ang red tape, mas lalong dapat sigurong paikliin ang prosesong dinaraanan ng disaster text alerts upang mabilis na maipadala ang mensahe sa mga tao.

Sa kasalukuyang kalakaran kasi ay tanging ang NDRRMC ang may kapangyarihang magpadala ng disaster text alerts sa atin, maging iyan ay tungkol sa bagyo, lindol o anumang sakuna.

‘Pag may bagyo, magpapadala ang PAGASA ng warning sa Operations Center ng NDRRMC, aaprubahan ng NDRRMC executive director, at saka pa lang ipapadala ng NDRRMC sa telcos (Globe at Smart) para mapadala sa lahat ng may cellphone.

Ganoon din ang pinagdadaanang proseso kung may lindol. Magpapadala ng warning ang PHIVOLCS sa NDRRMC, matapos aprubahan ng NDRRMC executive director ay saka pa lang ibabato ang message sa telcos para mai-blast sa mga tao.

Kung bakit may dinadaanang ‘middleman’ na nagpapabagal sa proseso ng pag-abiso ay hindi ko maintindihan. Bakit hindi payagan ang PAGASA at PHIVOLCS na direktang mag-coordinate sa telcos para mas mabilis ang abiso at warning sa mga taong apektado ng lindol o bagyo? Tutal sila naman ang eksperto at nakakaalam pagdating sa bagyo at lindol, dapat ay diretso na ang linya ng komunikasyon nila sa telcos para mas mabilis maiparating ang mensahe sa mga tao.

Wala namang nai­dadagdag na value ang NDRRMC sa mga impormasyong ibinibigay ng mga eksperto at scientist mula sa PAGASA at PHIVOLCS. ‘Pag buhay ang nakataya, dapat ay mabilis ang pagbato ng impormasyon sa mga tao. At bibilis ito kung tanggalin ang middleman at diretso ang bato ng impormasyon mula sa eksperto papuntang Smart or Globe papuntang mga tao.

Isa pang ahensya na dapat bigyan ng pahintulot na direktang maki-coordinate sa telcos ay ang MMDA (Metropolitan Manila Development Authority) dahil kakambal ng ulan ‘pag may bagyo ay ang baha. Doon papasok ang impormas­yong manggagaling sa MMDA at sa mga tao nitong nakakalat sa buong Metro Manila kung gaano kataas ang baha upang makaiwas ang mga tao.

Alinsunod sa RA 10639, sa panahon ng sakuna at kalamidad, inaatasan nito ang mga telcos na magpadala ng regular alerts sa lahat ng subscribers nila. Walang binanggit sa nasabing batas na tanging NDRRMC ang maaaring mag-apruba o direktang makipag-ugnayan sa telcos. Inilagay na lamang nila ‘yan nu’ng binalangkas nila ang implementing rules and regulations (IRR) ng RA 10639.

Panahon nang bisitahin ang prosesong dinadaanan ng disaster text alerts para hindi panis ang impormasyong dumarating sa atin.