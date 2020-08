Tetay bet pa ring magkadyowa

“Hindi na ako atrebida!” sagot ni Kris Aquino sa tanong tungkol sa timeslot ng show niya sa TV5, ang Love Life with Kris.

Well, noong mga oras na `yon kasi ay hindi pa inia-announce ang oras ng show niya, na ngayon ay inanunsiyo na, tuwing Sabado ng 5pm.

Chika ni Kris, nagbigay siya ng input sa takbo ng bago niyang show.

“I gave a lot of input. Kung ano ang mangyayari sa ‘Love Life With Kris’. So, i-double meaning ni’yo na ‘yung ‘love life’,” sabi niya.

Bakit nga ba Love Life With Kris ang title?

“Gusto ko. Hahaha! I love life! I’m so grateful to be alive. And, sinabi ko nga, let’s not limit God, ‘di ba? Malay natin, baka mabiyayaan pa ng true na love life!” tila kinikilig na sagot niya.

Well… (Dondon Sermino)