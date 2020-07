Testing CZAR palpak, nanisi pa

Hindi pa man lubusang nakakausad ay pilay na agad ang anti-COVID team ng pamahalaan matapos magpositibo sa nasabing virus si Department of Public Works and Highways (DPWH) Sec. Mark Villar bilang isolation zcar habang puro yabang pero kulang naman umano sa gawa si Bases Conversion and Development Authoriity (BCDA) chairperson Vivencio “Vince” Dizon bilang testing zcar.

Dahil sa kanyang kalagayan, obligadong sumailalim sa quarantine si Villar sa loob ng 14 na araw kung kaya’t hindi niya agarang matutugunan ang kanyang responsibilidad para mamonitor at mabisita ang 129 regional evacuation center sa bansa na ginagamit bilang pasilidad sa mga pasyente gayundin ang konstruksyon ng 15 pang pasilidad na dapat matapos sa loob ng tatlong linggo.

Samantala, binatikos naman sa social media ang umano’y pagyayabang lang pero kulang sa gawa na istilo ni Dizon bilang testing czar.

Sa isang tweet ni Dominic Ligot, board member ng Philippine Center for Investigative Journalism (PCIJ) na hindi naisip ni Dizon na parehong mahalaga ang disiplina at pagsasagawa ng testing matapos ihayag ng testing czar sa isang interbyu na nakayang labanan ng ibang bansa ang problema sa Covid dahil sa pagiging disiplinado.

“Testing czar doesn’t think testing matters as much as discipline,” ayon sa twit ni Ligot.

Tugon ito ni Ligot sa pahayag ni Dizon na disiplina at hindi testing, tracing at health care system ang solusyon para masugpo ang pagkalat ng virus.

“We think it is testing, tracing, health care system, advancement in technology, but actually, it is not. It is plain and simple discipline of the population,” ayon kay Dizon sa panayam sa kanya ng ANC kamakailan.

Nauna nang inamin ni Dizon na umaabot lang sa 25,000 kumpara sa target niyang 30,000 kada araw ang kayang isailalim sa isinasagawa nilang testing.

Kinuwestyon naman ng isang Chino Bandoli sa Twiiter ang pagkakatalaga ni Dizon sa anti-covid campaign.

“Also, why the ***ck is a BCDA director the testinf czar? Should’t we be appointing someone who is intimately acquainted with the requirements of testing? Like public health people or scientist?” sabi nito sa tweet.

Samantala, taliwas din umano sa kampanya ng gobyerno ang magarbong istilo ni Dizon sa pagtupad sa kanyang tungkulin.

Habang ang ibang opisyal ay nagtitipid sa pera ng bayan at nagtitiis gumamit ng C-130 plane, baligtad naman umano ito kay Dizon na gumagamit ng pribadong eroplano para bumiyahe sa iba’t-ibang lugar sa bansa.(Mia Billones)