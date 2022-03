Testigo sa 34 sabungero kumanta

Nagsumite ng kanyang affidavit sa Department of Justice (DOJ) ang isa sa mga testigo ng Philippine National Police-Criminal Investigation and Detection Group (PNP-CIDG) kaugnay sa kanyang mga nalalaman sa pagkawala ng 34 sabungero.

Pasado alas-11:00 ng umaga kahapon nang magtungo ang testigo sa DOJ kasama ang mga kaanak ng mga nawawalang sabungero at mahigpit din na binabantayan siya ng mga tauhan ng CIDG.

Gayunman, sinabi ni Justice Secretary Mernardo Guevarra na wala pa siyang natatanggap na anumang detalye sa mga sinumpaang affidavit ng testigo.

Nabatid na nakadetalye sa affidavit ng testigo ang mga pangyayari sa likod ng pagdukot sa mga sabungero.

Samantala, patuloy din ang ginagawang pagkalkal ng National Bureau of Investigation (NBI) sa kaso ng mga sabungero.

Sinabi ni Guevarra na may makuha ng lead ang NBI na makatutulong para malutas ang kaso.

Nagpahayag din ng paniniwala si Guevarra na magkakaroon ng positibong resulta ang imbestigasyon ng NBI at PNP.

“It is improbable is that 34 persons in strikingly similar situations would disappear without a trace,” dagdag ni Guevarra.

Una nang sinabi ni PNP spokesperson Col. Jean Fajardo na magsasampa ng reklamo ang CIDG laban sa anim hanggang walong security officer ng Manila Arena dahil sa pagkakasangkot diumano sa pagkawala ng mga sabungero na kinilalang sina Marlon Baccay, James Baccay, Mark Joseph Velasco, Rondel Cristorum, Rowel Gomez, at John Claude Inonog noong Enero 13.

Nakita umano ang mga naturang security personnel na isinakay sa van ang nawawalang mga sabungero.(Juliet de Loza-Cudia)