Testigo ni Gordon latak ng PMA – Duterte

Inihayag ni Pangulong Rodrigo Duterte na mga depektibong produkto diumano ng Philippine Military Academy (PMA) ang ginagamit na testigo ni Senador Richard Gordon para mahanapan ng butas ang kanyang administrasyon sa ginagawang imbestigasyon ng Blue Ribbon Committee.

Sinabi ito ng Pangulo dahil sa pagpasok sa eskena ng dating police official na si Eduardo Acierto sa pag-iimbestiga ng komite na pinamumunuan ni Gordon na ang nais umanong tumbukin ay ang kaugnayan sa iligal na droga ng dating presidential economic adviser na si Michael Yang.

Sinabi ng Pangulo na sirang-sira ang kredibilidad ni Acierto dahil sa mga kasong kinaharap umano nito katulad ng kidnapping, smuggling at ang pagpasok ng malaking bulto ng iligal na droga sa bansa pero nakapagtatakang ginagamit ni Gordon.

“Mga graduate ito ng PMA pero ito `yong mga may factory defect gaya nitong si Acierto at `yong ibang mga gagong police officer, ito `yong mga factory defect eh,” sabi ng Pangulo.

Nasa PMA aniya ang pinakamagagaling na mga opisyal pero napasukan ng katulad ni Acierto.

Sinabi ni Pangulong Duterte na inimbestigahan na ni Gordon si Acierto at isa pang pulis noong 2017 at 2018 at inirekomenda pang kasuhan pero ngayon ay ginagamit para maghanap ng butas laban sa administrasyon.

Aniya, abogado si Gordon at alam nito na ang paggamit ng isang sinungaling na testigo sa isang imbestigasyon ay isang krimen.

“Senator Gordon, it is a crime when you present a perjured — use a perjured witness in an official proceedings,” dagdag ng Pangulo. (Aileen Taliping)