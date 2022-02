Testigo ng 31 missing sabungero swak sa kidnapping

Nagbanta kahapon ang Department of the Interior and Local Government (DILG) na madadamay din sa kasong kidnapping ang umano’y mga nakasaksi sa pagkawala at pagdukot sa 31 sabungero kung hindi sila makikipag-ugnayan sa mga awtoridad para sa ikalulutas ng nasabing kaso.

Naniniwala si DILG Secretary Eduardo Año na mabilis na mareresolba ang pagdukot at pagkawala ng mga sabungero kung makikipagtulungan ang umano’y mga saksi para sa kailangang impormasyon ng Philippine National Police (PNP) at National Bureau of Investigation (NBI).

Partikular na tinukoy ng kalihim ang mga direkta umanong may kinalaman sa krimen kabilang ang mga security guard at mga manggagawa sa mga sabungan kung saan huling nagtungo ang mga biktima.

Mahalaga umanong lumutang agad ang sinasabing mga nakasaksi sa krimen para maimbestigahan at matukoy ang utak ng pagdukot sa mga sabungero.

“Hinihikayat natin ‘yung mga may alam. ‘Yung mga involved diyan, lumabas na kayo. Mag-volunteer na kayo kasi kakasuhan kayo ‘pag ‘di kayo nakipagtulungan sa imbestigasyon. Delikado ‘yan, ‘yan ay 31 counts ng kidnapping ang haharapin ninyo. Kung may nalalaman kayo, lumantad na kayo para hindi na kayo madamay sa kasong ito kung hindi ay habang buhay na pagkabilanggo ang aabutin niyo dito,” banta pa ng kalihim.

Nagpahayag din ng pagkaawa ang kalihim sa pamilya ng 31 biktima na aniya ay nag-aalala at hindi makatulog sa sitwasyon ng kanilang mga mahal sa buhay.

Samantala, sinabi ni Senator Ronald ‘Bato’ dela Rosa na nagsampa na ang PNP ng kasong obstruction of justice laban sa management at mga tauhan ng mga sabungan kung saan huling nakita ang mga nawawalang biktima. (Mia Billones)