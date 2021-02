TESDA kritikal sa pagpapabalik ng nalusaw na mga trabaho

Nakahain ngayon sa Kamara ang isang panukalang batas na naglalayong gawing ganap na departamento o kagawaran ang Technical Education and Skills Development Authority (TESDA) na itinuturing na kritikal sa pagpapanumbalik ng mga trabahong nawala at makabangon pagkatapos ng pandemya, lalo na at tuloy na paglipat sa ‘digital’ ng ekonomiya at mga pamamaraan.

Ang panukalang batas, House Bill No. 4417, ay inakda ni Albay 2nd district Rep. Joey Salceda na siya ring chairman ng House Ways and Means Committee at co-chair ng House Economic Recovery Cluster. Suportado agad ang HB No. 4417 ng Committee on Government Reorganization at Committee on Higher & Technical Education ng Kamara.

Sa harap ng Kamara, ganito ang paliwanag ni Salceda: “Masusi ko itong pinag-aralan, pati na ang mga kasaysayan, pamantayan at balangkas ng pambansang pagsulong. Malinaw kong nakita na sa yaman ng isang bansa, walang kapalit ang kagalingan at kahusayan ng mga mamamayan nito. Kung aasenso ang kahusayan ng mga manggagawa, aasenso at magiging mayaman din ang kanilang bansa.”

Ayon kay Salceda, “maraming bansang sagana sa likas na yaman and nananatiling mahirap, samantalang may ilan namang salat sa likas na yaman ngunit matagumpay at mayayaman, gaya ng Singapore at Netherlands, na umaasa lamang sa kagalingan at kahusayan ng mga mamamayan nila.”

Pinuna ni Salceda na 2.5% lamang ng taunang badyet sa edukasyon ang napupunta sa TESDA na sa totoo lang ay “pinakamalaki ang balik na pakinabang” sa mga sinanay nito at sa bansa, ngunit sa kabila nito, maraming mga hamon ang kinakaharap ng ahensiya upang makaagapay sa mga pagbabago tungo sa “Fourth Industrial Revolution.”

“Hindi natin kailangan ang mga diploma. Higit nating kailangan ang kahusayan at kagalingan ng mga manggagawa. Nakakalungkot na napakalaki ng ginagasta natin sa pagpapa-gradweyt sa mga kabataang salat naman sa kagalingan at kahusayang teknikal,” dagdag niya.

Sinabi ni Salceda na pangarap niya ang isang TESDA department na hindi lamang karagdagang pagsasanay o ‘certification program’ ang pagtutuunan ng pansin, kundi bilang isang “full career-planning and development agency” gaya ng “Workforce Singapore (WSG)” ng Singapore. Isa itong modelong ahensiya na nagsasanay sa mga manggagawa ng bansa sa paraang malinaw at naaayon sa kailangan ng industriya at bansa. Panghabang buhay na kahusayan ang dulot nito.

“Pagod at sawa na ako sa ‘continuing professional development’ programs” na pang-display lamang, gaya ng sa atin na tila batay sa ‘diploma-mill curriculm’ lamang na nagiging raket tuloy at sumisiil sa ating ‘economic resources and productivity.’ Ang kailangan natin ay tunay na paghasa sa kahusayan, kaya nais kong mabigyan ng higit na suporta at pundo ang TESDA,” madiin niyang pahayag.

Ayon sa mambabatas, ang panukala niyang Kagawaran ng TESDA ay magpapalakas at magpapatibay dito upang mabisang makatulong sa pagpapambalik sa mga nalusaw na trabaho at aakit ng maraming mamumuhunan sa bansa, lalo na at nilusaw ng Covid-19 ang trabaho ng mga 3-8 milyong manggagawang Pilipino.

“Masusi nating pag-aralan ang ating mga estratehiya sa pag-unlad at para sa ating mga manggagawa. Masusi rin ginagawang pag-aaral ng ating mga kalapit bansa kaugnay nito. Kung hindi natin ito gagawin, mapa-iiwanan tayo tiyak,” dagdag ni Salceda.

Limang pamantayan ang pinagbasihan ni Salceda sa pagbalangkas sa panukala niyang Kagawaran ng TESDA, gaya ng mga sumusunod: 1) Ang pinakamabisang panlaban sa walang saysay na kaalaman ay patuloy na pagsasanay upang makaagapay ang mga Pilipino sa mga pagbabgo sa industriya at matiyak na mayron silang kapaki-pakinabang na trabaho; 2) Ang pinakamahalagang angkla ng yaman ng bansa ay karunungan at kahusayan na sadyang kailangan sa pag-unlad nito. Susi ang kahusayan sa pagyaman ng bansa sa “Fourth Industrial Revolution;” 3) Kailangan ang karunungan sa pagtatag ng balangkas sa pagsulong tungo sa pag-unlad. Sadyabg akma ang modelo ng Singapore na namumuhunan ng malaki sa pagbigay direksiyon sa karera ng mga manggagawa nito; 4) Ang balangkas sa pagpapalago ng kahusayan sa pamumuno ng TESDA ay nagbubunga na ng magandang resulta, ngunit kailangan ng ahensiya ang suportang pinansiyal dahil 2.5% lamang ng taunang badyet sa edukasyon ang napupunta sa naturang ahensiya ngayon; at 5) Higit na malaki at kapaki-pakinabang ang maidudulot ng TESDA kung ito’y pamumuhunanan at bibigyan ng kaukulang atensiyon ng gubiyerno bilang isang ganap na kagawaran.

Bukod sa panukalang Kagawaran ng TESDA, may dalawa pang panukalang batas si Salceda kaugnay sa ahensiya. Ito ang “21st Century Skills Act” (HB 7671) na naglalayong gawing regular at ‘institutionalized” ang panghabang buhay na libreng pagsasanay para sa mga manggagawang Pilipino; at ang “Meister Schools Act” (HB 6287) na magtatatag ng mga “meister o apprenticeship schools” sa mga rehiyon kung saan magkatulong ang gobyerno at sector ng industriya sa pagbalangkas ng mga ‘curriculum’ o plano ng pag-aaral na angkop sa mga pangangailangan ng mga “higher-order or higher-technology industries.”