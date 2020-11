TESDA head positibo sa COVID

Nahawa sa coronavirus disease 2019 si Technical Education and Skills Development Authority (TESDA) Director Isidro Lapeña.

Sa isang pahayag kahapon, sinabi ni Lapeña na nalaman niya ito matapos sumailalim sa RT-PCR test noong nakaraang linggo.

“I am fine and I am not experiencing any symptoms. But in accordance with our health protocol, I am now in isolation,” sambit pa ng TESDA chief.

Unang napaulat na nagpositibo sa COVID-19 si Senador Bato dela Rosa.

Kaya inabisuhan na ang mga dumalo sa Senate hearing noong Nobyembre 18 na sumailalim sa self-quarantine. (SDC)