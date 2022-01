Terrence tinago kasal sa nakulong na esmi

NILANTAD ng entertainment columnist na si Dolly Anne Carvajal na nasagap na pala nito ang balita ng pagpapakasal ni Terrence Romeo noon pang 2017.

Sa column ni Carvajal sa Philippine Daily Inquirer, sinabi nito na tinawagan umano siya ng PBA star para huwag ilabas ang artikulo tungkol sa kasal nito kay Beatrice Pia White.

Matagal na umanong may naririnig si Carvajal na isyu tungkol sa dating misis ni Romeo.

“When I wrote about it, Terrence reached out by getting my number from our common friend, James Yap. He called to tell me that he and Pia would rather keep their happy life private,” saad sa column ni Carvajal.

Aniya, sinunod niya si Romeo at hindi nilabas ang report dahil sa pagkakaibigan nila ng PBA player.

Kinuwento rin niya na iba umano si Pia sa mga tipikal na asawa ng mga basketball player.

Lahad niya, hindi daw close si Pia sa iba pang WAGs (wives and girlfriends) ng mga basketbolista, hindi rin ito nagsusuot ng jersey ni Romeo kapag nanonood nang live.

Noong victory party umano ng San Miguel Beermen, si Pia lang din ang misis ng player na hindi pumunta sa okasyon.

Kinontra din ni Carvajal na si Romeo ang dahilan kaya nabaon sa utang si Pia.

“It’s absurd that some netizens are insinuating that Pia’s financial woes were caused by Terrence’s lavish lifestyle. As a top PBA player, he earns millions, so he can afford to buy whatever he fancies,” lahad pa sa column ni Carvajal.

Hinuli ng Philippine National Police-Highway Patrol Group si Pia dahil sa salang estafa at technical carnapping. (Ray Mark Patriarca)