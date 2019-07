WALA sa hulog ang isinusulong na term-sharing ni Taguig Rep. Alan Peter Cayetano sa liderato ng Kamara.

Ayon kay Bagong Henerasyon Party-list Rep. Bernadette Herrera-Dy, ang term-sharing ay katanggap-tanggap sa mga gustong kandidato sa pagka-speaker pero hindi sa mismong institusyon.

“Three years is too short to share between two speakers. It’s going to disrupt the institution,” giit ni Herrera-Dy.

Binigyang-diin ng solon na ang pagbabago sa liderato ng Kamara ay katumbas din ng pagbabago sa mga committee chairmanship at makakaapekto sa mga committee hearing kabilang ang pagtalakay sa national budget.

Binanggit ni Herrera-Dy ang nangyari sa nakaraang liderato ng Kamara kung saan ay naapek­tuhan ang proseso sa pagpasa sa budget na nauwi sa pagkaantala ng 2019 national expenditure program.

Sinabi naman ni Capiz Rep. Fredenil Castro na ang term-sha­ring ay pag-aaksaya lamang ng mahahalagang oras at oportunidad para sa Kamara.

“It’s a waste of time and opportunity for the House to perform its duties as the legislature of the country,” giit ni Castro, ang majority leader ng nagdaang Kongreso.

Iginiit din ni Castro na ang usapin sa speakership ay ipinaubaya na sa mga mambabatas ni Pangulong Rodrigo Duterte