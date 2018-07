Term extension ni Duterte ubos sa federal system gibasura

Walay tinguha si Presidente Rodrigo Duterte nga magpabilin sa iyang gahum pagkahuman sa iyang termino sa 2022.

Kini ang gibutyag sa Malacañang subay sa tinguha nga ubos sa pag-usab sa Konstitusyon nga nagtingua alang sa federal system nga magpabilin kini hangtud sa 2030.

Matud ni Presidential Spokesman Harry Roque, mismong si Presidente Duterte ang miingon nga wala kini mangambisyon nga magdugay sa puwesto.

Matud niya nga makadaghan na nga higayon nga gibalik balik sa Presidente nga wala kini plano aron lugwayan pa ang iyang termino.

“President Duterte has repeatedly said: not a second beyond his term in 2022. He has said what he said: not a second longer,” matud ni Roque.

Kahinumduman miingon si Presidente Duterte sa iyang milabay nga pakigpolong nga gikapoy na kini ug mahimo palang manaug siya ug sayo sa puwesto. ()