Tequila ng Santo Papa nag-viral sa TikTok

Viral ngayon sa TikTok ang video ni Pope Francis habang nagbibiro na lumalagok siya ng Tequilla bilang lunas sa masakit niyang tuhod.

Nililibot ng Santo Papa ang paligid ng St. Peter’s Square sa Vatican habang lulan sa wheelchair nang huminto siya sa grupo ng mga bagong pari para bumati noong Miyerkoles. Kinumusta ng isa sa mga ito ang kondisyon ng kanyang tuhod at nagulat sila sa kwela nitong tugon.

“You know what I need for my leg? A little tequila!” biro ng 85-anyos na Argentinian pope habang kinukunan siya ng video.

Ini-upload ang nasabing video sa TikTok noong Lunes at agad itong umani ng libo-libong positibong reaksiyon mula sa netizens.

Pinasalamatan ng bagong pari ang magandang disposisyon ng Santo Papa sa kabila ng masakit nitong tuhod at agad itong ginantihan ni Pope Francis na mas kwela umano siya ‘pag may hawak siyang kopita ng Tequila.

Hindi ito ang unang pagkakataon na nagbiro ang Santo Papa tungkol sa Tequila. Noong 2016 habang naghihintay ng biyahe papunta sa Mexico, sinabihan siya ng isang pari sa St. Peter’s Square ng “We are waiting for you!” at sinagot ito ng Santo Papa ng “With tequila or without tequila?” habang nakangiti.