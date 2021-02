Tenorio, Perez, Norwood lumabas pagka-romantiko

MGA astigin sa court, pero lumalabas din ang pagka-romantiko ng PBA stars kapag mga partner ang pinatutungkulan.

Lalo sa mga espesyal na araw tulad ng Valentine’s.

Sa Instagram, nag-post si Ginebra playmaker LA Tenorio ng photo nilang mag-asawa. Parehong nakangiti, mula sa likod ay nakasampay ang braso ni Chesca sa balikat ni LA.

“To my wife and my baby Reesa, Happy Valentine’s Day,” caption ng Tinyente ng Gins. “Love you guys alwas and forever.”

Si Rain or Shine defense specialist Gabe Norwood, silhouette ng larawan nila ng asawang si Leo ang post, nasa dalampasigan habang padilim na ang background.

“Thankful for the love we share and the memories we continue to create!” caption ni Gabe.

Simple lang ang caption ni CJ Perez ng San Miguel Beer sa larawan nila ng asawang si Sienna, akbay ng 2019 Rookie of the Year at reigning two-time scoring champion.

“Happy Valentine’s day,” ani Perez, may heart at fire emojis at nilagyan niya ng #mydate. (VE)