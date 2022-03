Tenorio nambarako: Gins tatagay sa semifinals

PARANG sinapian ng kung anong espiritu si Lewis Alfred Tenorio, pinamunuan ang Barangay Ginebra patalsikin ang may twice-to-beat na bentahe na TNT Tropang Giga, 115-95, sa matira-matibay na quarterfinals upang sumampa sa semifinals ng 2021 PBA Governors Cup sa Smart Araneta Coliseum, Sabado.

Nagtala ang kilala din na PBA na ‘Iron Man’ na si Tenorio ng 22 puntos kasama ang 6 rebounds at 6 assists upang muling ipakita ang Never Say Die spirit ng koponan sa pag-ahon nito bilang ikaanim na seed at agawin ang silya sa huling apat kontra sa Tropang Giga.

Nagawang itala ng Gin Kings ang pinakamalaki nitong abante sa 23 puntos sa harap ng 10,846 na nanoonod sa laban matapos na magbuhos ng kabuuang 34 sa ikalawang yugto at 37 puntos sa ikatlo habang nilimitahan nito ang Tropang Giga sa 19 at 2 lamang upang panatilihing buhay ang pagtatanggol nito sa bitbit na korona.

“Nag-focus lang kami sa laro at salamat sa tulong ng aming sixth man,” sabi ni Tenorio.

Nagtala si import Justin Brownlee ng 29 puntos, 18 rebounds, 7 assists at 1 block habang nag-ambag si Japeth Aguilar ng 26 puntos, 7 rebounds at 2 blocks para sa Gin Kings.

Kinapos naman si Scottie Thompson na makapagtala muli ng triple-doule matapos magtala ng 17 puntos, 10 rebounds, 9 assists at 2 steals habang tumulong din si Christian Standhardinger na may 10 puntos, 4 rebounds, 2 assists at 1 steal. (Lito Oredo)