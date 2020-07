Tenorio isip bata!

KUNG tatanungin si L.A. Tenorio sa kanyang sikreto kung bakit siya ang itinuturing na ‘Iron Man’ ng Philippine Basketball Association, isa lang ang sagot niya – wala!

Ayon kay Tenorio, wala namang sikreto kaya nananatili siyang present sa lahat ng laro mula nang mag-debut sa PBA 13 taon na ang nakalilipas.

“I’m still the same kid growing up, enjoying the game,” kuwento ng 35-anyos na No. 1 playmaker ng Barangay Ginebra Gin Kings sa balitang unang lumabas sa abs-cbnnews.com.

“Playing this long without missing any game, I can’t explain, really. I really can’t explain. Siguro kung sasabihin ko lang, I’m just enjoying the game.”

Sa makulay niyang karera ay kumulekta na si Tenorio ng isang Best Player of the Conference award at tatlong Finals Most Valuable Player (MVP) trophy.

Bukod rito, nakalimang kampeonato na rin ang 5-foot-9 point guard.

“There’s no secret sa lahat ng ginagawa ko. A lot of the players, most of the players are doing the same thing — workout, extra practice, eating the right food or sleeping sa tamang oras,” dagdag pa ng produkto ng Ateneo Blue Eagles at kasalukuyang assistant coach ng Letran Knights sa NCAA.

Pahinga pa rin ang PBA dahil sa coronavirus pero pinayagan na ng Inter-Agency Task Force (IATF) ang ensayo ng basketball at football bagaman wala pa ring tiyak na petsa kung kalian matutuloy ang naudlot na Philippine Cup noong Marso 11. (Abante Sports)