Tenorio, iba pa durog sa pagyao ni Badolato

IKINALUNGKOT nina PBA star LA Tenorio at ng ilan pang mga personalidad ang pagpanaw ni legendary San Beda high school coach Edmundo “Ato” Badolato.

Namayapa nitong Linggo si Badolato matapos ma-cardiac arrest sa Philippine General Hospital.

Sumakabilang buhay ang multi-awarded former San Beda Red Cubs coach sa edad na 74.

“Sad news… the winningest High school coach, my mentor, Coach ATO BADOLATO passed away this evening.. will miss you Ato. Ikaw ang malaki rason bakit ako nandito sa position ko ngayon. Tatanawin ko malaking utang na loob lahat ng ginawa mo sa akin bilang isang player.. #RIPAto” litanya ni Tenorio na naglaro para sa Red Cubs.

Nagbigay rin ng mensahe si PBA legend Gerry Esplana, dating Red Cubs, “maraming salamat sa lahat ng tinuro mo sakin. Wala pang Milo BEST pero meron ng San Beda BEST (Badolato Edmundo Scientific Training). I learned the basic fundamentals through your program. I learned to play organized basketball through you. I became successful in my career because I have a strong basketball foundation. Ikaw ang nagturo non. Maraming salamat Coach Ato. Coach at kaibigan.”

“Being under your wing has been a blessing to my life. Good bye Coach Ato, my mentor, father figure, and friend. Thank you for everything.” wika ni coach Eric Altamirano drumibol rin para sa San Beda Red Cubs.

“Promise coach, susundin ko yung payo mo sa akin. You will forever be the GOAT coach in high school basketball. Mahal na mahal ka namin coach and we will do everything we can to keep your legacy alive. Salamat sa lahat, ‘To. GO SAN BEDA FIGHT!!!,” sey ni Manu Inigo, kasalukuyang Red Cubs head coach.

Pinamunuan ni Badolato San Beda high school sa 16 NCAA Juniors titles at naging athletic director rin ng paaralan. (Janiel Abby Toralba)