Tenorio ayaw magmenor

Walang senyales ng panghihina si Barangay Ginebra veteran guard LA Tenorio na hangad mapanatili ang kanyang consecutive game streak papasok sa ika-46 season ng PBA.

Lumaro na ang reigning PBA Philippine Cup Finals MVP at six-time league champion ng 663 consecutive games simula nang ma-draft ito noong 2006.

“Hindi ko ma-explain kung paano ko nagagawa talaga,” sambit ng 36-year-old playmaker sa PBA.ph.

“But the bottom line is getting ready every game — physically, mentally, emotionally — setting aside all the problems kung ano meron ako sa labas ng basketball court. I just want to play. I just want to enjoy every game, enjoying the company of my teammates. Parang yun yung comfort zone ko talaga eh.” paliwanag pa ni “Iron Man”.

Magugunita na nagtala ng average na 13.6 points, 2.8 rebounds, 6.2 assists at 1.4 steals si Tenorio sa nakalipas na All-Filipino tourney upang pangunahan ang Barangay Ginebra sa kampeonato. (JAToralba)