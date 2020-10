Tenorio 50-50 kontra NLEX

Mga Laro sa Oktubre 11

(AUF Gym/Pampanga)

4:00pm – TNT vs Alaska

6:45pm – NLEX vs Ginebra

PUMASOK na sa PBA Bubble si Barangay Ginebra San Miguel point guard Lewis Alfred Tenorio.

Pero hindi pa sigurado kung makakapaglaro ito sa unang sabak ng Gin Kings sa Oktubre 11 kontra NLEX Road Warriors sa pagpapatuloy ng ika-45 season ng PBA sa loob ng Angeles University Foundation sa Clark, Pampanga.

Namemeligro ring maputol ang ika-642 nitong sunod na laro ngvtinaguriang ‘Iron Man’ dahil sa isinagawa dito na laparoscopic appendectomy.

“I’m still thankful kasi number one, hindi nangyari while I’m here inside the bubble. Malaking bagay din na hindi nangyari dito kasi marami akong maiistorbo pa rito,” kuwento nito.

“I thought na food poison lang ako. Then until night time, madaling araw, hindi na ako pinatulog,” sabi pa ni Tenorio. (Lito Oredo)