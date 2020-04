Temporary hospital para sa pinaigting na laban sa coronavirus

Sa isang linggong pagbisita ng 12-member Chinese medical team para obserbahan ang paglaban natin sa Covid-19, iminungkahi nila ang pagtatayo ng mga large-scale temporary isolation facilities, tulad ng mga “fangcang” makeshift hospital na itinayo sa Wuhan, China.

Sinabi ni Weng Shangeng, head ng medical team, “Because of limited beds and testing capacity in the Philippines, many of the COVID-19 patients are still quarantined at home.”

Sa pamamagitan ng mga temporary health facilities, maihihiwalay ang mga mild at moderate infection. Kasabay nito ang pagpapalawak sa virus detection capacity upang matukoy ang mga maysakit. As a result, mapapabuti ang recovery ng mga mild at moderately infeced. Mababawasan din ang pagkalat ng virus.

Limitado ang kapasidad ng Research Institute for Tropical Medicine hanggang 1,400 tests bawat araw. Sa kabutihang palad, nadagdagan ng DOH ng 17 testing centers sa buong bansa. Ang target ay umabot sa 8,000 kada araw ang kapasidad pagdating ng Abril 30. Magiging mahalaga eto sa tagumpay ng ECQ na ngayon ay pinalawig hanggang Mayo 15.

Nanguna ang Department of Public Works and Highways sa paghanap ng paraan sa pagtatayo ng mga temporary quarantine facilities. Pinagtuunan nila, katulong ang mga private contractors, ang pag-convert sa mga malalaking convention centers para maging Covid-19 isolation facilities.

Una na rito ang PICC Forum Halls na ginawang temporary hospital na may 294 patient cubicles at 6 nurse stations. Nagtayo rin ng 6 smart houses sa labas para tuluyan ng mga health workers. Kumpleto eto sa hospital beds, IV stands, wheelchairs at defibrillators. Meron din mobile pharmacy at mobile X-ray machine. Babantayan eto ng medical frontliners mula sa PNP Medical Corps para sa mga mild to moderate cases.

Ginawa ring quarantine facility ang Ninoy Aquido Stadium sa Rizal Memorial Sports Complex para sa 112 pasyente na mild ang sintomas at mga malapit ng gumaling.

Ang World Trade Center ay nilagyan ng 500 isolation cubicles, examination rooms, nurses’ stations, doctors’ work areas, at medical staff quarters. Meron etong 27 shower cubicles pang-pasyente at 10 shower cubicles pang medical workers. May 2 sanitation booths sa entrance at 2 booth sa exit.

Nasa 500 medical personnel mula sa Armed Forces of the Philippines ang magbabantay sa Ninoy Aquino Stadium at sa World Trade Center. Karamihan sa mga pasyente ay manggagaling sa kalapit na Philippine General Hospital.

Ang Philippine Sports Arena o ULTRA ay kasama rin sa converted temporary health facilities. Kasya rito ang 132 pasyente. Ganito rin ang ginawa sa Eva Macapagal Super Terminal sa Pier 15 na may 211 cubicles. Kumpleto eto sa hosital beds, portable toilets, cargo containers para sa shower at open air dining facilities.

Ang tatlong mega tents ng Philippine Arena ng Iglesia Ni Cristo ay tinatrabaho para sa 440 COVID-19 na mild symptoms at asymptomatic patients. Iniaalok din ng INC ang Garden Suites bilang tirahan ng mga healthworkers.

Pinag-aaralan ang conversion ng iba pang mga facilities tulad ng Quezon City Institute, Duty-Free Philippines-Parañaque, Amoranto Stadium, Quezon Memorial Circle, Veterans Memorial Medical Center complex, Food Terminal Inc., Filinvest Tent, ASEAN Convention Center at Nat’l Gov’t Administrative Center sa Clark City.

Ayon kay DPWH Sec Mark Villar, aabot sa 2,900 hospital beds ang target nila sa ginagawang conversion.