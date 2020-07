Telecom sibakin pag ‘di umayos

Tinaningan ni Pangulong Rodrigo Duterte ng hanggang Disyembre ang mga telecommunication company na ayusin ang kanilang palpak na serbisyo sa komunikasyon.

Sa kanyang State of the Nation Address (SONA) sa Batasan Pambansa sa Quezon City, sinabi ng Pangulo na matagal ng nagtitiis ang mga Pilipino sa pangit na serbisyo ng mga telecom siya ang magsasabi sa galit ng mga tao.

“And you might not want to what I intend to do with you. Kindly improve the services before December. I want to call Jesus Christ to Bethlehem. Better have that line cleared,” anang Pangulo.

Ikinainis ng Presidente na tuwing tatawag ito sa cellphone ay hindi ma-contact ang kanyang tinatawagan dahil sa palpak na serbisyo ng mga telecom.(Aileen Taliping)