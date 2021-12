Telebabad panalo: Alden, Jasmine umalagwa sa rating

Panalo pa rin ang Kapuso, dahil patuloy ang pag-arangkada ng GMA Telebabad shows sa rating game habang pinadapa nila ang mga katapat na programa kabilang na ‘Ang Probinsyano’ sa nationwide TV ratings.

Base sa NUTAM ratings data ng Nielsen Philippines, nangunguna ang ‘Legal Wives,’ ‘I Left My Heart in Sorsogon,’ at ‘The World Between Us’ sa mga pinaka-tinutukang programa sa primetime nitong Nobyembre.

Talaga namang sinubaybayan mula simula hanggang sa pagtatapos nito ang family drama series na ‘Legal Wives’ na nakapagtala ng average People rating na 15.4 percent at naging usap-usapan sa social media tuwing gabi. Ang ground-breaking series na ito ng GMA ay pinagbidahan nina Kapuso Drama King Dennis Trillo, Andrea Torres, Bianca Umali, at Alice Dixson. Umikot ang kwento ng Legal Wives sa isang lalaking Mranaw na nagkaroon ng tatlong asawa na nagtunggali sa kanyang pagmamahal at atensyon.

Hindi rin pahuhuli ang romcom series na ‘I Left My Heart in Sorsogon.’ Waging-wagi ang fashion-centered original series na nakakuha ng average People rating na 13.2 percent. Hot topic din sa social media ang mga agaw-eksenang outfits, nakakakilig, at kakaibang kwento ng serye na nagpapamalas ng ganda ng Sorsogon. Tampok dito ang Queen of Creative Collaborations na si Heart Evangelista bilang isang sikat na fashion designer na maiipit sa love triangle sa pagitan ng most eligible bachelor na si Tonito (Richard Yap) at ang kanyang ex-boyfriend na si Mikoy (Paolo Contis).

Mainit naman ang suporta ng mga manonood sa pagbabalik-primetime ng blockbuster drama series na ‘The World Between Us’ matapos ang season break nito. Talagang na-miss ng buong sambayanan sina Asia’s Multimedia Star Alden Richards, Jasmine Curtis-Smith, at Tom Rodriguez dahil umalagwa agad sa ratings ang serye na nakapagtala ng average People rating na 11.1 percent. Mas lalong kasasabikan ang susunod na episodes dahil sa maiinit at pasabog na mga eksena ng mga bida. Intense na ang kaganapan dahil hinatulan ng guilty verdict si Louie (Alden) sa pagkamatay ni Rachel (Dina Bonnevie). At sa kanyang pagpasok sa Bilibid, makikilala niya si Bossing, isang gang leader na gagampanan ng batikang actor na si Ricky Davao. Magiging bagong kakampi or kaaway kaya siya ni Louie?

Samantala, patuloy naman ang pangunguna sa timeslot nito ng hit primetime series na ‘To Have and To Hold’ na may average People rating na 10.6 percent. Tampok dito ang mahuhusay na Kapuso stars na sina internationally-acclaimed actress Carla Abellana bilang Erica Gatchalian, multi-talented actor Rocco Nacino bilang Gavin Ramirez, at beautiful dramatic Kapuso star Max Collins bilang Dominique Ramirez. At sa finale week nito, dapat abangan ang magiging paghaharap nina Erica, Gavin at Dom. Magde-desisyon na kaya si Erica na sundin ang payo ng ina na tuluyan nang pakawalan si Gavin at wakasan na ang kanilang relasyon?

Huwag palalampasin ang drama, romance, at dekalibreng kuwento ng mga primetime shows na ito gabi-gabi sa GMA Telebabad.