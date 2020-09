Telcos pinaayos serbisyo para sa balik eskuwela

Pinagsabihan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang telecommunitions companies (telcos) na ayusin ang kanilang serbisyo sa harap ng nakatakdang pagsisimula ng pasukan sa October 5.

Sinabi ng Pangulo sa kanyang mensahe sa bayan nitong Lunes ng gabi na sa pagbubukas ng klase ay hudyat na rin ito ng paggamit sa blended learning ng Department of Education (DepEd) at karamihan sa mga estudyante ay gagamit ng internet.

Simula aniya ng mag-umpisa ang operasyon ng telcos ay hindi maganda ang serbisyo sa sambayanan at hindi angkop ang ibininabayad ng mga tao sa serbisyo ng mga ito.

“The eternal complaint ever since telco came into being, it has been the agony of the Filipino people why until now ang telcos natin ay very poor. The telcos right from the beginning were already being complained of as not delivering the money’s worth of the people,” anang Pangulo.

Umapela ang Presidente sa Globe at Smart na kung maaari ay ayusin ang kanilang serbisyo para hindi mahirapan ang mga estudyante at iba pang sektor na gumagamit sa kanilang serbisyo.

“Can you do a better job? Is there life after this kind of service that you are delivering to the public? Kasi kung kaya ko lang na mag-isang salita nandiyan na kaagad, matagal na natapos itong problema,” dagdag ng Pangulo.

Kasabay nito pinagsabihan ni Pangulong Duterte ang mga alkalde at opisyal ng barangay na huwag ipitin ang aplikasyon sa permit ng mga telco para sa pagtatayo ng communication tower para umayos at gumanda ang serbisyo ng mga ito sa mga Pilipino.(Aileen Taliping)