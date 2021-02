Tela mula sa panahon ni King David natagpuan

Nadiskubre ng grupo ng mga mananaliksik sa Israel ang tatlong scrap ng tela na may purple dye o argaman na nagmula pa umano noong 1,000 BCE o sa panahon nina King David.

Ang mga nasabing textile scrap ay nahukay sa Timna Valley, nasa 220 kilometro timog ng Jerusalem. Dahil umano sa pagkakadiskubre sa tela na mula pa sa Iron Age, nagkaroon pa ng ebidensya sa mahalagang kaalaman sa Edomite kingdom at Israelite kingdom na 3,000 na ang nakaraan.

Sa panayam ng The Times of Israel kay Tel Aviv University Prof. Erez Ben-Yosef sinabi nitong, ang pagkakadiskubre sa nasabing tela ay makakatulong para mas maunawaan pa ang mga nomadic people sa nasabing panahon, kung kailan sumisibol ang mga sinaunang kaharian tulad ng Isreal, Edom, Moab, Amon, na mga local kingdom sa panahon ng bibliya.

Aniya, “It is a very early period to find ‘true purple’ in use and it’s a very strange location.”

Hindi rin umano inaasahan ng grupo ni Ben-Yosef ang pagkakadiskubre dito. Aniya, “It’s deep in the desert, where we didn’t [traditionally] think these prestigious materials were in use.”

Nagsimula umano ang paghuhukay sa Timna noon pang 2013.

Sinasabing ang argaman o true purple ay nakabuhol sa mga matatas na katungkulan at priesthood sa nasabing panahon.