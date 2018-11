Teddy Boy sa DFA, 47 pa lusot sa CA

APRUBADO na ng Commission on Appoint­ment (CA) ang ad interim appointment ni Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin, Jr.

Tumagal lamang ng mahigit 30 minuto ang confirmation hea­ring kay Locsin dahil walang tumayong oppositor sa kanyang appointment.

Bagama’t sakop ng courtesy sa mga dating mambabatas na hindi na pahirapan pa sa confirmation hearing, ilang mambabatas pa rin ang bumato ng ilang katanungan kay Locsin.

Isa sa naitanong sa kanya ang usapin sa China kung saan iginiit nito na kanyang isusulong ang mas mahigpit na koordinasyon sa pagitan ng Coast Guards ng Pilipinas at China.

“There was a propo­sal for an even tighter coordination between China and Philippines, I rejected that but now it seems necessary for a tighter coordination,” saad ni Locsin.

Tiniyak din ng kalihim na hindi isusuko ang karapatan ng bansa sa pinag-aagawang teritoryo at ipaglalaban ang ruling ng International Tribunal.

Sa sponsorship speech ni CA Committee on Foreign Affairs Chairperson Senador Panfilo Lacson, inilarawan nito si Locsin never dull and never ordinary na kahit aniya nang-iinsulto at nanlalait ay masarap pa ring pakinggan, tinawag din ng senador na ‘future president’ ang kalihim.

Inaprubahan din ng CA ang appointment ng 47 pang opisyal ng DFA na kinabibilangan nina Celia Anna Mallari Feria at Maria Fe Tanabe Pa­ngilinan bilang Chief of Mission, Class 1.

Lusot din sina Marshall Louis Macabale Alferez, Elmer Gozun Cato, Giovanni Endencia Palec at Ezzedin Hamdi Tago bilang career ministers.