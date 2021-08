Tech-Voc susi sa pagbangon

Ngayong 2021 ang ikaapat na taon mula nang maipasa natin ang Republic Act No. 10970 na nagdedeklara sa ika-25 ng Agosto taon-taon bilang araw ng pagkilala sa napakahalagang papel ng Tech-Voc sa ating bayan.

Noon, niyakap po natin ang pagiging “TESDAMAN” at nag-enroll din tayo sa kursong Barista NC III para ipakita sa ating mga kabataan na Tech-Voc ang susi sa magandang kinabukasan. Isinulong din natin ang TESDA bilang “kolehiyo ng trabaho” para malunasan ang problema noon kung saan kulang ang mga graduates na swak sa trabaho.

Bilang inyo namang Empleyado sa Senado, tinupad at ipinagpatuloy po natin ang misyon ni Tesdaman – ang paglikha ng marami at magagandang trabaho sa tulong ng Tech-Voc. Ang misyong ito’y niyakap din ng mga kababayan nating naghahangad ng masayang pagbabago sa kanilang buhay.

Aksyon po ang ginamit nating paraan para magkatotoo ang adbokasiyang T.E.S.D.A. o Trabaho, Edukasyon, Serbisyo, Dignidad, at Asenso. Mahigit limandaang panukalang batas at mga resolusyon ang inaksyunan natin sa Senado mula 2016 hanggang sa kasalukuyan kaugnay ng mga adbokasiyang ito.

Para sa TRABAHO, ipinasa po natin ang “Tulong-Trabaho Law” para makasabay ang mga Tech-Voc graduate at kasalukuyang mga manggagawa sa pag-unlad ng teknolohiya. Pinondohan din po natin ang TUPAD emergency employment program para mabigyan ng trabaho ang mga kababayan nating nawalan ng hanap-buhay dahil sa COVID-19.

Sa EDUKASYON, ipinasa at taun-taon nating pinopondohan ang “Free Tuition Law” gayundin ang “Doktor Para sa Bayan Law” para sa libreng pag-aaral ng mga kabataan sa kolehiyo, Tech-Voc at maging sa kursong medisina.

Sa SERBISYO, isinulong po natin ang “Work from Home Law”, ang “Occupational Safety and Health Standards Law”, at ang “100% Distribution of Service Charge for Workers in Hotels and Restaurants Law”.

Sa DIGNIDAD, patuloy nating binura ang “Tech-Voc lang mentality” o ang mababang pagtingin sa Tech-Voc sa tulong ng “National Tech-Voc Day Law” at “Philippine Qualifications Framework Law” na nagbibigay ng world-class status sa ating mga Tech-Voc graduates.

ASENSO naman po para sa mga Pilipino at sa ating bayan ang dala ng lahat ng mga pag-aksyong ito.

Mula 2010, mahigit sampung milyon po ang nabigyan natin ng training sa TESDA. Dahil sa mga pinalawak nating mga scholarship program mula 2016 hanggang sa kasalukuyan, halos dalawampung milyon na ito ngayon. Pito sa bawat sampung Tech-Voc graduates din ang agad nagkakatrabaho.

Ngayong may pandemya, mahigit apat na milyong Pilipino ang walang trabaho. Nagsara ang mga eskwelahan at negosyo. Nangangailangan ng bagong skills na akma sa “new normal” ang mga manggagawa at mga industriya.

Malaki na po ang pinatunayan ng Tech-Voc noon at Tech-Voc din ang magbabangon ng ekonomiya natin ngayon. Tech-Voc ang armas natin para magwagi laban sa krisis pang-ekonomiya at pangkabuhayang dala ng COVID-19. Kailangan ang mga doktor, nurse, at siyentista, subalit kung wala ang mga technician ay hindi rin mapatatakbo ang mga makina at aparatong kailangan sa pagsalba ng buhay.

Araw-araw tayong nagpapalit ng face mask, gayundin ng PPE ang mga naka-duty sa ospital. Kung walang mga mananahi at factory workers, wala tayong magagamit na pananggalang. Tuwing may lockdown, mga drivers, riders, caterers, at entrepreneurs ang ating takbuhan. Huminto ang maraming aspeto ng ating buhay pero hindi ang pangangailangan sa mga mekaniko, electrician, welder, BPO worker, cook, at iba pang TESDA especialista.

Susi po ang tech-voc sa pagbangon ng ekonomiya, pagsalba sa ating mga industriya, at pagbibigay ng pag-asa sa ating mga kababayan. Training, trabaho, at masayang pagbabago po ang misyong ipagpapatuloy ng inyong TESDAMAN.

Maligaya pong pagdiriwang ng National Tech-Voc Day!