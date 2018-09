Team Olivarez sa Parañaque, kasado na

Inanunsyo kahapon ni Parañaque City Mayor Edwin Olivarez na muli siyang tatakbo para sa kanyang huling termino sa Mayo 2019 mid-term elections.

Ito ang pahayag kahapon ni Public Information Office (PIO) chief Mar Jimenez sa mga mamamahayag, matapos nang masususing pagpupulong ng lahat ng miyembro at opisyales ng PDP-Laban party sa lungsod. Plano sanang maghain ni Olivarez at ng kanyang bise-alkalde na si Rico Golez ng certificate of candidacy (COC) sa Oktubre 5, subalit inatras ng Commission on Elections (Comelec) ang filing ng COC sa Oktubre 11 hanggang 17, ayon kay Jimenez.

Sa Oktubre 15 na lang maghahain ng kanilang COC ang lahat ng kandidato sa ilalim ng Team Olivarez sa lokal na Comelec na nakatalaga sa city hall.

Si Golez ang naging runningmate ni Olivarez noong 2013 at noong 2016 elections. Walang katunggali si Olivarez sa pagka-alkalde noong 2016 elections subalit si Golez ay hinamon ni BF Barangay Chairman Jeremy Marquez.

Si Golez, anak ng yumao at dating national security adviser Roilo Golez ay nagwagi sa kanyang panga­lawang termino. Kapwa nangako ang dalawang opis­yal na ipagpapatuloy nila ang kanilang magandang nasimulan sa lungsod.

“Tulad noong 2016 elections, wala pa kaming nakikitang opposition sa lungsod na gustong labanan ang Team Olivarez dahil may halos 83 percent acceptance si Mayor Olivarez sa huli naming survey noong second quarter nitong taon,” ayon kay Jimenez.