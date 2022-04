Team Lacson protektado mga health worker

Wala nang kaso ng atrasadong pasuweldo, pagkakait ng benepisyo, maanomalyang transaksiyon, at iba pang isyung nakakaapekto sa pagbibigay ng pampublikong serbisyo-pangkalusugan kung si presidential candidate Panfilo ‘Ping’ Lacson ang susunod na mamumuno sa Malacañang.

Pagtitiyak ito ni public health advocate at senatorial aspirant Dra. Minguita Padilla na nangakong itutuloy niya ang pagsusulong sa Senate Bill No. 2498 o ‘Magna Carta of Barangay Health Workers’ (BHW) na inihain ni Lacson.

Inihayag ni Dra. Padilla at ng kapwa niya senatorial aspirant Emmanuel ‘Manny’ Piñol na sila ang magpapatuloy ng mga nasimulan ni Lacson kung mahahalal sila bilang mga miyembro ng ika-19 na Kongreso sa Senado.

“Kami ni (dating Agriculture) Secretary Piñol, kung kami ay mauupo (bilang mga senador), siguradong-sigurado na ipaglalaban namin ang Magna Carta [of] BHWs. Sigurado ‘yon kasi kahit ngayon ipinaglalaban na namin,” dagdag pa ng batikang ophthalmologist at senatorial candidate.

Sa ilalim ng nasabing panukalang batas, sinisiguro ni Dra. Padilla na hindi maaapektuhan ng politika ang mga health worker, tulad ng mga nagsisilbi sa bawat barangay at iba pang malalayong rural health unit. Layunin din ng ‘Magna Carta of BHWs’ na mabigyan sila ng sapat na suweldo, dagdag na kakayahan, at iba pang benepisyo. (Dindo Matining)