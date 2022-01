Team Balik hihirit sa ‘Sing Galing’

Simula na ang Sing Back-Bakan sa Wildcard Rounds at Non-stop Duelo-han ng Sing Galing ngayong 2022.

Muling magbabalik at magpapa-galingan ang mga singtestants na tumatak, pinag-usapan, at sinuportahan ng mga ka-awitbahay.

Tampok sa bonggang pagsalubong ng TV5 sa bagong taon ang pagsisimula ng Sing Galing Sing Back-Bakan noong January 3, ang wildcard edition ng Ultimate Videoke Kantawanan Game Show ng Bansa. Bibida sa bagong edition ng Sing Galing ang mga singtestants na minsan nang tumatak sa mga ka-awitbahay.

Pinakilala bilang Team Balik ang mga pinag-usapan at sinuportahan na mga singtestants na hindi pinalad na makabilang sa Team Galing na ngayon ay magpapasing-galingan sa kanilang pagbalik.

Bawat episode ay susunod sa pina-level up na 3-round format: Randomising: Pang-Sing-Galingan, Hula-Oke Jukebosses Edition, at ang final round na Duel-Oke Face-Off Edition. Isa sa apat na singtestants bawat level ang tatanghaling Team Balik Bida-Oke Star of the Night, na siyang aabante sa susunod na yugto ng Sing Back-Bakan, kung saan araw-araw ay may Duelo-han.

Bagong taon, bagong pagkakataon para sa mga Team Balik singtestants na magpapa-sing-galingan sa videoke, mula sa Mindanao, Visayas at Luzon: Rachel Cardenas ng Caloocan, Arjay Cabael ng Batangas, Bly Peña ng Valenzuela, Zarmine Pusta ng Davao De Oro, Joyce Yadao ng Manila, Vincent Guim ng Sorsogon, Auriz Llorenz ng Camarines Sur, Myca Capili ng Laguna, Carl Ganaden ng Tarlac, Diadelyn Tano ng Quezon Province, Jamal Africa ng Lucena, Rowel Soliven ng Ilocos Sur, JR Navarro ng Baguio, Gia Gonzales ng Cavite, Joan Odeh ng Novaliches, Wilson Baylon ng Rizal, Camille Peralta ng Bulacan, Dennis Narag ng Cagayan Valley, Des Delagado ng Pangasinan, Kent Datu ng Davao Del Norte, Aria Angcon ng Cebu, Cris Cerbito ng Valenzuela, Dave Ballesteros at Musica Reyes ng Cavite, na makikipagbakbakan para sa huling tatlong slots ng Team Galing.

Lahat ng Team Balik finalists ay magpapatuloy sa semi-finals upang harapin ang mga kasalukuyang Team Galing members na sina Regielyn Fernandez ng Baler, Jean Jordan ng Taguig, Kim Macaraig at Kit Inciong ng Batangas, Jamaica Lamit ng Bicol, Mari Mar Tua ng Pampanga, at Dennis Santos ng Bulacan.

Sino ang kukumpleto sa natitirang slots ng Team Galing? Abangan ang mga pasabog sa susunod na mga linggo at alamin kung sino ang magiging Team Balik Bida-Oke Star of the Night sa Ultimate Videoke Kantawanan Game Show ng Bansa, Sing Galing, tuwing Lunes, Martes at Huwebes ng 6:30PM sa TV5. (Dondon Sermino)