Teacher sa Pampanga niregaluhan ng LV ni Kris

Si Claudette Policarpio, na isang public school teacher sa Pampanga ang mapalad na nabiyayan ni Kris Aquino ng LV Ne­verfull bags.

Nakalaban ni Claudette sina Remelyn, isang ina na may hypertension at si Kaira na 3rd year law student from Quezon City.

Idinaan nga ni Kris ang pagbibigay ng LV Neverfull bags sa pamamagitan ng likes sa kanyang Instagram at Facebook accounts. Kumbaga, ang mga follower niya ang pumili sa kung sino dapat ang manalo.

“Winning with 60.23% of the votes, Teacher from Pampanga @ms_claudette! Please message @fonziru and/or @jacksalvador so that we may find a way of giving you the LV NE­VERFULL before Christmas,” post ni Kris.

Bongga naman ni Teacher Claudette, na natupad ang dream niya, ha! At salamat kay Kris, dahil ngayong Pasko, isang public school teacher ang pinaligaya niya.

‘Yun nga lang, hindi pa rin malubos-lubos ang kaligayahan ni Kris, dahil ayaw pa rin siyang tantanan ng kanyang sakit, ha!

“This is the unfortunate part of having an autoimmune di­sease, for every good day (that was Friday) I pay for that with 2 whole days of bed rest because of extreme fatigue, body aches, and overall weakness…

“My 2 have done a wonderful job of adjusting to the responsibility of attending a lot of events on their own for the 3 of us. This afternoon was our yearly Christmas party for the members of the diffe­rent households working for us siblings.

“Please indulge this “feeling stylist” stage mama who found a perfect excuse for Kuya Josh & Bimb to wear matching red sweatshirts. Thanks again @praybeytbenjamin for Bimb’s sneakers. Swipe to see their pics. Good night from the Aquinos,” sey na lang ni Kris.

Yam wagi ng award sa pagiging kabit

Ang bongga ni Yam Concepcion, ha! Kontrabidang-kontrabida sa mga manonood, pero bakit parang bidang-bida ang tingin sa kanya ng iba, tulad ng Gawad Filipino, na pinarangalan nga siya bilang best actress para sa teleseryeng Halik.

Kung tutuusin, si Yen Santos ang bidang babae roon, at kontrabida naman talaga si Yam. At ang kontrabida, kadalasan hindi napapansin, at kung mapansin man, inilalagay sa kategoryang best suppor-ting actress.

Pero, ang akting na ipi­namalas niya, hindi lang pang-best suppor­ting, kundi pang-best actress talaga, ha!

“Thank you Gawad Pilipino Awards for this re­cognition,” simpleng mensahe ni Yam, pero kitang-kita ang lubos na kaligayahan sa kanyang mukha.

At super agree naman ang mga fan sa napanalunan niyang award.

cheacebido_03 “Congrats Yam! You’re a good actress and I love the way you portrait Jade in Halik.”

joyvelasco86 “Wow.. Congrats to my fave. Bida contrabida now…”

lynnlanget_2009 “Waw, Gorgeous Igo­rota @yamconcepcion.”