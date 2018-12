Tayo pa rin sa dulo: Petron vs F2 sa finals

Mga laro ngayon:

(Muntinlupa Sports Center)

4:15 p.m. – UE vs CSA

7 p.m. – La Salle-Dasmarinas vs UST

SA hinaba-haba ng prusisyon, sa simbahan din ang tuloy.

Ganito ang kinalaba­san ng bakbakan sa 2018 Philippine Superliga All-Filipino Confe­rence.

Dumaan sa dalawang preliminary rounds, pagkatapos ay quarterfinals, sunod ang semifinals at pagdating sa dulo, nagkrus muli ang landas ng defending champion Petron at F2 Logistics sa finals.

Kinalos ng Blaze Spikers ang Foton sa semis habang pinatalsik ng Cargo Movers ang Generika-Ayala noong Martes ng gabi.

Naging lugar na ng banatan ng Petron at F2 Logistics ang finals, halos dalawang taon na rin silang nagpapataasan ng ere.

Unang pagtatagpo nila sa finals noong 2016, kinalawit ng Cargo Movers ang korona All-Filipino.

Sumunod na taon ay nagpalakas ang Petron, sinama nila sa kanilang lineup sina Mika Reyes, Bernadeth Pons, Remy Palma at Sisi Rondina upang mabawi ang titulo sa All-Filipino.

Nagpatuloy ang kanilang karibalan, at ngayon ay nakatakda silang magkaldagan sa best-of-three finals sa Sabado sa Mall of Asia Arena, Pasay City sa event na suportado ng Isuzu, Mikasa, Asics, Senoh, Mueller, UCPB Gen at Bizooku.

“Our win over Petron depends on the hunger and willingness of my players,” saad ni F2 Logistics head coach Ramil de Jesus. “Our battle against them always goes down the wire. It won’t be easy. That’s why we will use the next few days to polish our game and prepare against them.”

Samantala, target ng University of Santo Tomas na walisin ang preliminaries pagharap nila sa De La Salle-Dasmariñas sa Collegiate Grand Slam ngayong alas-7:00 ng gabi sa Muntinlupa Sports Center.