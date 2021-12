Tayo na sa Antipolo

Kilala noon pa ang Antipolo bilang pilgrimage capital ng bansa at malapit na pasyalan ng mga taga-Metro Manila dahil sa mga ecoparks, at magagandang tanawin dito, Kamakailan nga lamang ay napasyal ako dito para kamustahin ang ilan nating mga malalapit na kaibigan na mga lingkod-bayan ng lungsod.

Naalala ko nung ako ay bata pa na ang Antipolo ang naging simbolo ng aming

Noon ay para bang napakalayo ng Antipolo sa Metro Manila. Nang magsimulang umasenso ang Antipolo ay nag-usbungan ang mga FX taxis na umaabot hanggang Antipolo cathedral dahil na rin sa dami ng mga nagpaparo’t parito sa lungsod. Ngayon ay lalo pang napadali ang pagpunta sa Antipolo dahil mayroon ng LRT-2 station sa Masinag.

Ilang beses ng kinilala ang Antipolo bilang Most Competitive Component City ng Department of Trade and Industry (DTI) dahil na rin sa magandang pamamahala ng butihing mayor at iba pang local officials dito.

Pero kahit na malaki ang pag-asenso ng Antipolo, tulad ng iba ring lungsod, marami pa rin sa ating mga kababayan dito ang nangangailangan ng tulong.

Ang mga kinatawan sa Kongreso ay maraming programa na pinapatupad sa kani-kanilang mga distrito kasama ang national government agencies bilang saklolo sa mga nangangailangan ng tulong. Ang mga educational assistance para sa college students, livelihood programs, at financial assistance para sa mahihirap na nako-confine sa government hospitals ang ilan sa mga ito.

Dinadagdagan ni Congressman Robbie Puno ng 1st district ng Antipolo ang mga programang ito ng mga sarili niyang proyekto. Sa unang tingin ay mga simpleng proyekto pero malaki ang naitutulong sa mga kababayan bilang LUNAS lalo’t kapos ang panggastos sa araw-araw.

Tinuon ni Cong. Robbie ang mga proyekto niya sa edukasyon at kalusugan. Ang kanyang mga proyekto sa Antipolo ay ilan sa mga best practices at LUNAS sa problema ng ating mga kababayan na maaring ipatupad sa ibang mga lungsod at komunidad.

Sa edukasyon, 12 taon nang pinapatupad ang annual full college scholarship program sa Our Lady of Fatima University ni Cong Robbie para sa mga top public high school graduates ng first district ng Antipolo at gayundin ang Puno Award of Excellence na may kasamang mga cash prizes para sa mga outstanding teachers and students. May AntipolHenyo Essay Writing Contest din na may papremyo si Cong. Robbie para sa mga estudyantanteng may talento sa pagsulat para malinang pa ang kanilang kakayahan bilang mga communicators.

Sa tulong ng isang pribadong foundation, may Vision Care Program si Cong. Robbie para makapagbigay ng libreng eyeglasses sa mga nangangailangang guro at mag-aaral at maging sa mga non-teaching personnel.

Binibigyang halaga at atensyon rin ni Cong Robbie at ng kanyang kabiyak na si dating Congresswoman Chiqui-Roa Puno ang mga children with special needs sa kanyang SPED Day tuwing National Observance of Deaf Awareness Week na 14 years na nilang isinasagawa.

Bukod pa riyan ang pakikipag-ugnayan ni Cong Robbie sa national government para makapagpatayo ng Antipolo Sports Hub, mga school buildings at school libraries; makapaghatid ng educational assistance sa mga mahihirap na mag-aaral mula elementary hanggang college at maging sa mga estudyante ng vocational courses sa 1st district.

Sa programang pangkalusugan, napakarami ng natulungan ng Free Wheelchair Project, free dental services, free circumcision, at free breast and cervical cancer screening ni Cong. Robbie. May Libreng Pustiso project rin siya sa tulong ng isang pribadong foundation.

Tuwing sasapit ang magkasunod na birthdays ni Cong. Robbie at Congw. Chiqui, sila ang nagreregalo sa mga taga-Antipolo sa pamamagitan ng kanilang taunang medical at dental missions sa tulong ng mga volunteers na doktor at nars mula sa isang pribadong ospital.

Mayroon ding natatanging Buntis Summit si Cong, Robbie na isinasagawa taon-taon para sa free checkup, vitamins at iba pang freebies sa mga magiging ina sa first district ng Antipolo. May free lectures din para matiyak na maayos at malusog ang mga soon-to-be nanays at kanilang mga babies.

Nakapagbigay rin si Cong Robbie ng free fetal doppler at blood pressure apparatus sa lahat ng mga barangay health centers sa 1st district sa tulong ng isang pribadong kumpanya. Nakipag-ugnayan din siya sa Department of Health para mabigyan ng makabagong medical equipment ang mga public hospitals sa Antipolo, mga ambulanysa ang mga barangay at makapagpatayo pa ng karagdagang health centers sa first district.

Makikita sa mga ginagawa ni Cong. Robbie para sa kapakanan ng mga taga-1st district ng Antipolo na hindi lamang sa national government maaaring umasa para maipatupad ang mga proyekto. Kung may inisyatibo, may LUNAS sa pagpapatupad ng sariling proyekto sa tulong ng pribadong sektor. Sa bawat problema, may LUNAS.