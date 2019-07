Taylor Swift ‘world’s highest-paid celebrity’

Sa kabila ng mga naranasang pambu-bully at pagnakaw raw ng kanyang music catalog, hinirang ang singer na si Taylor Swift bilang World’s Highest-Paid Celebrity ng Forbes Magazine.

Nanguna si Taylor with an impressive $185 million para sa taong 2018-2019. Pumangalawa lang sa kanya ang reality star at cosmetics mogul na si Kylie Jenner with $170 million at pangatlo ang rapper na si Kanye West with $150 million.

Nasa ikaapat na puwesto ay ang soccer star na si Lionel Messi ($127 million) at pang-lima ang singer na si Ed Sheeran with $110 million.

Ang youngest celebrity na nakasama sa Top 100 ay ang 20-year-old singer na si Shawn Mendes with $38 million. Ang oldest celebrity naman ay ang 77-year-old Beatles’ legend na si Paul McCarthney with $48 million.

Umani ng tagumpay si Taylor dahil sa kinita ng kanyang Reputation Stadium Tour na hinirang na “highest-grossing United States tour ever”.

Mag-turn 30 pa lang si Taylor this December, pero marami na siyang na-achieve in the past 15 years kumpara sa mga kaedad niya sa music industry.

Ayon sa “You Need To Calm Down” singer, she is “less stress and anxiety” in her life as she approa-ches 30.

“I hear others say that one in his 30s no longer has as much stress and anxiety in life as in my 20s. And I can join in the observation that we are in our twenties looking to gain experience, try things out, fail, make mistakes.” (Ruel Mendoza)