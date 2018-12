Taylor kinabog ang Rolling Stones

Pagkatapos na mahirang na “most influential woman” on Twitter, muling nakapag-break ng record si Taylor Swift dahil sa kanyang Reputation Stadium Tour.

Ang tour ni Taylor ang highest-grossing U.S. tour according­ to Bil­lboard Boxscore. Nagtala ito ng $266.1 million­ with over 2 million tickets sold domestically. Tinalo na nito ang record ng The Rolling Stones na kumita ng $245 million gross from their A Bigger Bang Tour in 2005-2007.

Ang nabuong show ng The Rolling Stones ay 70 samantalang si Swift ay na-break ang record with just 38 shows mula May 8 hanggang October 6.

Na-surpass ni Taylor ang sarili niyang record as “the highest-grossing domestic tour by a woman” noong 1989 World Tour niya na kumita ng $181.5 million in 2015.

Ang biggest audience ng Reputation tour ni Taylor ay sa Metlife Stadium in New Jersey noong July 2018 na nag-gross ng $22 million and sold 165,654 tickets.

Consistent ang paglaki ng record ni Taylor pagda­ting sa kanyang concert tours. Ang unang­ tour niya na Fearless noong 2009-2010 ay kumita ng $53.6 million. Ang kanyang Speak Now Tour in 2011 ay may gross na $88.5 million. The Red Tour in 2013 ay may $98 million gross.

Sa kabuuan, nag-gross na si Taylor ng $687.7 million in the U.S. on her tours alone more than any other artists. Pumapangalawa sa kanya ay ang country singer na si Kenny Chesney ($547.4 million) at pangatlo ang American Idol judge and singer na si Luke Bryan ($350.8 million).