Tax amnesty hirit ni Castelo sa mga delingkuwenteng negosyante

Hiniling ni Quezon City vice mayoralty aspirant at 2nd District Councilor Winnie Castelo na pagkalooban ng tax amnesty ang libu-libong mga negosyante na hindi nakabayad ng tamang buwis sa lungsod dahil sa matinding epekto ng coronavirus disease-19 o COVID-19).

Sa kanyang Ordinance No. 513-2021, sinabi ni Castelo na hindi maikakaila na matinding perwisyo ang inabot ng mga negosyante at mga residente ng lungsod sa pandemya at serye ng lockdowns.

Sinabi ni Castelo na sinira ng COVID-19 ang operasyon ng mga negosyo kaya naman nabawasan ang kanilang kita at mga manggagawa hanggang sa magsara naman ang ibang mga establisimiyento.

“It has caused business taxpayers to struggle in settling their dues and obligations to the city, thus incurring penalties and surcharges,” ani Castelo.

Naniniwala si Castelo na malaki ang maitutulong ng amnestiya para makahabol ang mga negosyante sa pagbabayad ng buwis at makabawi sa naging dagok ng pandemya.

Sa ilalim ng Local Government Code (LGC), ipinaliwanag ni Castelo na pinapayagan ang local government units (LGUs) na magkaloob ng tax exemptions, insentibo o tulong.

Si Castelo ang running mate ni mayoral candidate Rep. Mike Defensor ng Anakalusugan Party-list.

Sa kanyang “Tax Amnesty on Delinquent Business Taxes in Quezon City,” tumayong co-author sina Councilors Karl Edgar ng District 5 at Melencio Castelo, Jr. ng District 6.