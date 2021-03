Tawilis sinasalba ng mga scientist

Gumawa ng paraan ang mga scientist ng University of the Philippines Los Banos-Limnological Station (UPLB-LS ) para matiyak na hindi mawawala ang mga isdang tawilis na kilala na ginagawang sardinas.

Nabatid na nagtagumpay ang UPLB-LS na maiiwas sa posibleng volcanic eruption ang mga tawilis na nahuhuli sa paligid ng Taal Lake.

Sa isinasagawang patuloy na pag-aaral ng UPLB-LS researcher na ‘Fish Ark Tawilis Project’ na nasa Brgy. Mayondon, nilalayon na makakita pa ng lugar para sa mga fresh water sardine na malayo sa kanilang natural environment.

Ang proyekto ay pinangunahan ni UPLB-LS Station Manager Dr. Ma. Vivian Camacho na pinondohan ng Department of Science and Technology – Philippine Council for Agriculture, Aquatic, at Natural Resources Research and Development (DOST PCAARRD).

Punapurihan naman ni DOST Secretary Fortunato de la Peña ang inisyatiba ng kauna-unahang conservation sa mga ganitong species na sensitibo.

Sa kanilang Facebook post, ipinaliwanag ng UPLB-LS na mula sa layunin ng proyekto na makapabuo ng maayos na collection, transport, at housing protocol para sa freshwater fish.

“One of the main hindrances to this objective is the sensitivity of this species to collection and transport methods, which we are currently finetuning,” ayon sa UPLB-LS.

Sa kasalukuyan, ang mga nahuhuling tawilis ay inilalagay sa UPLB Limnological Station sa Los Baños, Laguna.

Nabatid na ang tawilis ay idineklara bilang endangered species ng International Union for the Conservation of Nature (IUCN) noong 2019. (Juliet de Loza-Cudia)