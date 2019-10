Tautuaa tatasahan ng Columbian Dyip

Mga laro ngayon: (Araneta Coliseum)

4:30pm — Columbian vs. SMB

6:45pm — Magnolia vs. Ginebra

MAY umiikot na tsismis na nakapagpatawa kay Columbian coach Johnedel Cardel.

“Umiikot sa circle ng mga kaibigan ko, San Miguel (Beer) pulled of that trade para sa amin. Nagpapalakas sila para sa amin,” pahayag ni Cardel.

Pinatutungkulan ng coach ang one-on-one trade na nagdala kay Mo Tautuaa sa SMB mula NorthPort kapalit ni Christian Standhardinger.

Iro-road test ng Dyip si Tautuaa sa unang laro niya sa San Miguel sa first game ng PBA Governors Cup double-header mamaya sa Smart Araneta Coliseum. Sa pangalawang sultada ay ang salpukan ng 3-3 Magnolia at 2-2 Ginebra.

“Talagang nagpalakas sila because of their ulterior motive,” dagdag ni Cardel. “It just so happened na kami first test nila with Tautuaa, to play him in a real game.”

Ngayong season, hindi pa tinatalo ng Beermen ang Columbian.

“’Yung mga nauna naming panalo sa kanila came early in the tournament, nu’ng may mga hangover pa sila sa championship. Hindi pa sila masyadong buo,” paliwanag ng coach.

Sa 4-1, nasa third place ang SMB at nagpapatibay ng kapit sa top four na twice-to-beat sa quarterfinals pagkatapos ng 11-game eliminations. Sa 3-3 ay nasa joint fifth ang Columbian, misyon lang ay mapasama sa top eight na papasok sa playoffs.

Sina Khapri Alston at rookie CJ Perez pa rin ang sasandalan ni Cardel, kasama sina Juami Tiongson, Reden Celda at Rashawn McCarthy.

Sina Dez Wells, June Mar Fajardo, Chris Ross, Alex Cabagnot at Marcio Lassiter ang pangunahing tauhan sa SMB ni coach Leo Austria.

Unahan din sa pagbangon mula sa talo ang dalawa – Beermen sa 129-124 kontra Gin Kings, at Dyip 117-111 sa NLEX. (VE)