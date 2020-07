Tautuaa ‘sinumpa’ ang pagbibisikleta

TAGUMPAY man sa kanyang unang naging karanasan, ayaw na itong ulitin pa ni San Miguel Beermen forward Moala Tautuaa.

Ang nasabing experience na ikinadala o ayaw nang balikan pa ni 31-anyos cager Tautuaa ay nang umakyat ito sa Timberland sa Rizal sa pamamagitan ng pagbibisekleta.

“After riding 1,169km uphill to the top of Timberland, I can safely tell you that I’ll never do this again,” sambit ng basketbolista na hindi lang basta nadala kundi pati ginamit niyang bisekleta ay balak na rin niyang ibenta.

“My bike is for sale,” dugtong pa ng Fil-Am PBA player sa kanyang Intagram post.

Bukod kay Mo ay kasama rin nitong nag-bike ang ilan pang PBA stars gaya nina Aldrech Ramos, Alvin Abundo, Robbie Herndon, Rodney Brondial at Jio Jalalon. (Aivan Episcope)